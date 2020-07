Mario Bautista rechaza ser un violador, nuevamente. Así se defendió ante la prensa con la que sostuvo un encuentro con miras a su próximo lanzamiento…

Este martes 28 de julio, Mario Bautista tuvo una plática con la prensa en la que dio a conocer que el próximo 14 de noviembre dará un concierto en la Arena Ciudad de México.

Sin embargo, el joven influencer no pudo evitar las incómodas preguntas sobre el caso de tres jóvenes que lo acusaron de abuso sexual.

Fue en marzo pasado, cuando tres menores de edad aseguraron a la revista TvNotas que en una fiesta organizada por Mario en Acapulco fueron abusadas sexualmente.

En su momento, el cantante aseguró que se trataba de una mentira y que su equipo tomaría las medidas necesarias.

Pese a sus palabras, el tema no lo deja.

Así, Bautista volvió hablar sobre el asunto y dijo tajantemente que desde un principio supo que era una mentira.

“No me gusta aclarar cosas que no son verdad. Yo hubiera dado la cara, pero no me quise involucrar. Yo las veía en la tele y pensaba ‘no puedo creer que exista gente así’, ¿por qué ser así?”, aclaró luego de la insistencia por parte de la prensa.

Según comentó el influencer, la situación ya fue cerrada legalmente. Es más, “no hubo ni carpeta de investigación. No quiero tener una conversación porque no es algo que me atraiga”, agregó.

Mario Bautista rechaza ser un violador, ¡nuevamente!🙄🙄

Entretanto, pese a la cancelación de diversos espectáculos, Mario y su equipo le han apostado a realizar un concierto el próximo 14 de noviembre en la Arena Ciudad de México.

Según explicó el joven, contará con la actuación de Piso 21 y Don Patricio, entre otros que no quiso revelar, pero prometió que será un gran show porque al final, “la rumba y la vida siguen”.

Y tú, ¿qué opinas?…

Con información de Agencias y Redes Sociales

