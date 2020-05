Marimar Vega perdió un hijo. Este martes la actriz sorprendió con una declaración que dejó a sus fans sorprendidos. La hermana de Zuria Vega reveló que al lado de su ex pareja, el también actor Luis Ernesto Franco, perdió a un bebé.

En entrevista con Rossana Nájera la actriz aseguró que esta experiencia le hizo pensar muchas cosas sobre su vida, incluso pensó en ya no intentar nada en el amor. Su concepto de formar una familia cambió radicalmente.

“Ya sé que son 36 años, no es como que tenga 20 y tengo que seguir dudando, pero bueno, en su momento cuando me casé lo contemplé (ser madre)”, aseguró.

La confesión de Vega

Con Luis Ernesto la actriz estuvo casada por tres años, de 2015 a 2018 fue en ese tiempo que intentaron ser padres, pero tras perderlo se divorciarnos:

“En su momento quise ser madre, lo intenté y perdí un bebé; esa es otra cosa que nadie se atreve a hablar de eso cuando se pierde a un hijo. Me divorcié y decidí que no quería volver a intentarlo”, confesó.

Vega no mencionó el nombre de su ex, sin embargo los fans lo identificaron de inmediato pues es el único hombre con el que se ha casado hasta ahora. Se entiende que fue un aborto espontáneo. Actualmente aseguró que ella no quiere ser madre, sin embargo si le toca le tocará. La famosa mantiene una relación con el actor Horacio Pancheri y se dijo estar muy ilusionada y feliz. Así Marimar Vega perdió un hijo con su ex Luis Ernesto Franco.

Con información de Quién.