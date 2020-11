Maribel Guardia se retracta de defender a Eleazar “N”.

Maribel Guardia aseguró a través de un video en su cuenta de Instagram que no está a favor de ninguna clase de violencia. Que si el actor es culpable, tendrá que pagar las consecuencias.

“El otro día saliendo de Televisa me preguntaron sobre Eleazar N y me dijeron que había tenido un problema con una novia, yo no sabía nada del caso y lo que dije de él es mí experiencia, de mí convivencia con él”.

Te puede interesar:

Eleazar Gómez es vinculado a proceso por violencia contra su novia

Ex de Laura Bozzo se lanza en contra de Maribel Guardia: ¡Me decepcionas!

Maribel Guardia se retracta de defender a Eleazar “N”.

Continuó “Llegando a mí casa me documenté y realmente fue terrible ver las fotos y las imágenes de Stephanie, la víctima. Me dolió muchísimo como mujer, me dolió mucho también el sufrimiento de la madre de Eleazar y de su hermana a quienes les tengo un gran cariño”.

Finalmente Maribel destacó que ella está en contra de la violencia contra las mujeres. Y en caso de que Eleazar N resulte culpable “tenga que pagar las consecuencias de sus actos, a una mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa, está es mi posición al respecto”.

Cabe recordar que la costarricense hace unos días se mostró sorprendida al respecto, pues ella lo conoce y siempre se ha mostrado muy dulce, amable y cariñoso, por lo que le gustaría ver las pruebas.

“Quisiera ver las pruebas primero, yo conozco a Eleazar y es un niño súper dulce, amable, cariñoso. Me cuesta mucho creer que sucediera algo así, pero ya saldrán las pruebas, pero mí experiencia con él es que es un niño amoroso”.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.