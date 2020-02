Maribel Guardia se cae en el programa Hoy

La hija de Andrea y Erik, Mía Rubín vuelve a posar en sexy bikini, por lo que ha causado gran furor entre sus seguidores, la jovencita este año cumplirá sus 15 años de edad.

Además, Mía Rubín se ha convertido en una de las adolescentes más bellas dentro del espectáculo.

Mía Rubín subió una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece posando en bikini desde las playas de Tulum.

Ella luce un bikini con estampado de hojas y su hermosa cabellera suelta, además de mostrar que tiene un cuerpo muy tonificado, debido a que entrena en los gimnasios que tienen sus famosos papás.

“We are all fools in love 🍂”, (Todos somos tontos enamorados) comentó la jovencita en la imagen.

Además, este año Mía Rubín celebrará sus 15 años de edad, por lo que comentó que ha decidido que en lugar de fiesta, prefiere irse de viaje.

Cabe mencionar que Mía Rubín ha heredado el talento, belleza de su mamá Andrea Legarreta y talento musical de su papá Erik Rubín.

Muy pronto Mía Rubín realizará su debut oficial como cantante, por lo que sigue desarrollándose como compositora para lo cual cuenta con el apoyo de sus padres.

Andrea Legarreta:”Papacito estás bien sabroso” a Erik

Una vez más Andrea Legarreta ha demostrado el amor incondicional que le tiene a su esposo Erik Rubín, como la primera vez.

Andrea Legarreta le dice “Papacito estás bien sabroso” a su esposo Erik Rubín.

Esto ocurrió cuando la conductora de Hoy fue la madrina por los 180 mil espectadores que han ido a ver la obra de teatro musical “Jesucritos Súper Estrella”.

Por lo que Andrea Legarreta no perdió la oportunidad de gritar a los cuatro vientos el amor y admiración que le tiene a su esposo.

“Papacito, muy bien Judas (su personaje en el montaje) y, a parte, estás bien sabroso (risas), ¿a poco no?”, dijo

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Instagram.