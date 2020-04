Maribel Guardia revela su secreto de la eterna juventud japonés. La actriz este 2020 cumplirá 61 años de edad y luce mejor que cuando tenía 20.

Ella se ha convertido en una de las actrices y cantantes que poseen un cuerpazo a su edad, su hermana que tiene 80 años luce también como jovencita.

Sin duda uno de los mejores secretos que ha mantenido Maribel Guardia ha sido cómo seguir viéndose joven a sus casi 61 años de edad.

Muchas mujeres se preguntan ¿Cómo le hace? O ¿A qué métodos recurre para verse joven?, bueno pues parece que estas respuestas han sido reveladas por la misma actriz.

Como se sabe Maribel tiene un tonificado cuerpo, esbelta figura, abdomen plano y un cutis de porcelana, así que si quieres verte como ella cuando tengas 60 es mejor que sigas leyendo.

Abdomen

La actriz reveló que para tener ese vientre plano hace 300 abdominales todos los días, ya sean en su casa, durante sus giras, en el lugar donde se encuentra, pero nunca dejar de hacerlas:

“Yo no soy de esas que se la pasan en el gimnasio todo el día, no me gusta engañar a mi público”, dijo.