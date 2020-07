Maribel Guardia presume su hermoso vestido de novia. La cantante el día de su boda lució como toda una reina salida de un cuento de hadas.

Ella tiene varios años de casada con Marco Chacón, su boda fue una de las más espectaculares que habido dentro del medio del espectáculo.

Definitivamente Maribel Guardia es una de las cantantes y actrices consentidas por el público mexicano debido a su gran simpatía y sencillez.

Además a sus 61 años de edad sigue conservándose mejor que nunca al lucir un cuerpazo de veinteañera, en su cuenta de Instagram suele estar muy activa con sus seguidores a raíz de la pandemia del coronavirus.

Maribel se encuentra todavía tomando las medidas necesarias para evitar contagiarse del virus, en sus ratos libres aprovecha a subir inéditas fotos de su vida, como la que compartió en donde aparece junto a su esposo Marco Chacón el día que se casaron.

La cantante subió la imagen debido a que festeja 22 años de casada, ese día Maribel lució un hermoso vestido de novia:

“¡Este es uno de los días más felices de mi vida!!! Gracias @marco_chaconf por darme tanto amor, he aprendido muchas cosas lindas a tu lado y me has hecho inmensamente feliz, nunca imaginé que cada día se podía amar más que el otro y es así en todos estos 22 años. Feliz aniversario amado esposo, que Dios siga bendiciendo este amor Te adoro”, comentó.