Maribel Guardia es tachada de “suegra metiche” y ella responde

La actriz y cantante Maribel Guardia siempre ha destacado en el mundo del espectáculo por su gran carisma e increíble figura; sin embargo, hace unas semanas fue catalogada como “una suegra metiche”, hecho que no le pareció y salió a responder. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién la señaló? Aquí te decimos.

Los rumores sobre su “intervención” en la relación de Julián Figueroa y su esposa Imelda Garza comenzaron hace algunas semanas. En ellos se asegura que la actriz ha apoyado económicamente a la pareja por su poca solvencia monetaria.

Este hecho habría logrado que la famosa “se entrometa” de sobre manera en la relación. Ante dichas acusaciones, la ex pareja de Joan Sebastian decidió romper el silencio y salir en defensa de su persona.

En entrevista con el programa “Suelta la Sopa”, Maribel Guardia afirmó que nada de lo que se ha especulado y por el contrario, mantiene una gran relación con su nuera.

Además, indicó que los comentarios y chismes que se generan en su contra no le afectan, pues ya está acostumbrada a ellos.

“A estas alturas es una mancha más al tigre. No es que no te duela, se te resbala porque con los años uno sabe lo que uno vale como ser humano”, agregó.

Durante su entrevista, la cantante también aprovechó para responder a los cuestionamientos sobre la participación de su hijo en la bioserie de Gloria Tevi.

“No sé nada, a mí no me ha dicho nada; pero estaría padrísimo verla realizar sus sueños. No hay nada más lindo que ver a una persona feliz y que luche por lo que quiere en la vida“, concluyó.

