Maribel Guardia siempre será un modelo a seguir referente a su cuerpo, ya que a sus 61 años, se mantiene muy bien y presume su saludable figura en redes sociales.

La actriz tiene su propia rutina de ejercicios diaria, es importante siempre estar en movimiento mínimo 30 minutos diarios. Por la pandemia se deben de evitar los gimnasios, que esto no sea excusa para ejercitarse.

Prepara un espacio en tu casa donde seas libre de moverte y con objetos que puedas encontrar te servirán como pesas. Lo más difícil es empezar, decídete, levántate e inténtalo, has del ejercicio un hábito.

Esta es la rutina de Maribel Guardia:

Se basa en una rutina intensa de 7 minutos con movimientos aeróbicos perfectos para tonificar el cuerpo. Se requiere un máximo esfuerzo para acelerar el ritmo cardíaco y llevar tu cuerpo al límite.

No se requiere ningún tipo de aparatos, así que no hay ninguna excusa para no hacer la rutina, son solo unos minutos que con el tiempo y dedicación se notarán cambios.

Consiste en doce ejercicios de alta intensidad que deben practicarse en intervalos de 30 segundos y con 10 segundos de descanso entre cada uno.

Ejercicios como: lagartijas, sentadillas, saltos y abdominales. Llevar a cabo estos movimientos y sus variantes en el tiempo determinado y acabar esto con una caminata será lo mejor de tu rutina diaria.

Se sabe que para tener un cuerpo saludable no solo depende de las horas que se pase en un gimnasio, la alimentación es parte fundamental para lograr objetivos.

Debe de haber un balance y no exigirse tanto, procurar comer frutas, verduras y buenas fuentes de proteína.

Lo más importante es la actitud, tratar de ser feliz y amarte a ti mismo, es la clave para poder alcanzar las metas propuestas. Sí se puede.

