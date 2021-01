Maribel Guardia esperó lo peor tras contagiarse de Covid-19

La actriz de de 61 años Maribel Guardia, se sumó a la lista de artistas que han contraído Covid-19. Pero a diferencia de lo que se cree, la costarricense no la tuvo tan fácil contra esta enfermedad.

Su estado de salud la preocupó a tal punto que solicitó a su hijo Julián que comenzara los trámites para preparar su testamento. A pesar de que no presentó síntomas graves, la ex aventurera creyó que la enfermedad progresaría y cobraría su vida.

Maribel Guardia se esperó lo peor tras contraer Covid-19

Cabe recalcar que debido a su edad, Maribel Guardia se encuentra en uno de los grupos más vulnerables. “Pensé que iba a empeorar con los días, realmente nunca me dio temperatura, lo que me dio fue dolor de cuerpo, de cabeza y mucho cansancio, pero de ahí no pasó a mayores, gracias a Dios”, detalló la cantante a varios medios de comunicación.

Guardia, quien es originaria de Costa Rica, siempre ha destacado por sus hábitos de dieta y ejercicio saludables que la mantienen con un cuerpo y actitud positiva envidiables.

En uno de sus más recientes posts de instagram, Maribel dedica unas palabras a sus seguidores: “Le doy gracias a Dios de estar viva, cuando me dijeron que tenia COVID pensè lo peor, y es que en verdad en ese momento no sabes que va a pasar con tu vida. Cuídense mucho por favor.”

La actriz de “Corona de lágrimas”, recalcó e invitó a la ciudadanía a no dejar de seguir las medidas de higiene necesarias, ya que a diferencia de ella, su esposo Marcos, no tuvo tanta suerte.

“Tuve mucho miedo, recé mucho, lloré y lloré. Esto no es un juego. Cuando la enfermedad llega a tu casa es como un demonio, Dios nos salve porque este virus no respeta a nada ni a nadie, se los digo de verdad. Yo pasé por muchos momentos de angustia por mi marido; de un momento a otro te puede cambiar la vida”, finalizó.

