Maribel Guardia confesó que a los nueve años quedó huérfana. Su mamá murió cuando tenía esa edad, su papá nunca la cuidó.

Por lo que su hermana mayor fue quien se hizo cargo de la actriz debido a que era una niña requería los cuidados de unos padres.

Sin duda una de las famosas que es la consentida del público es Maribel Guardia, quien con su belleza y simpatía se ha ganó un lugar con los mexicanos.

Desde que comenzó su carrera artística Maribel siempre ha sido muy amable y sonriente, pero ella dentro de su corazón ha tenido que vivir con el trago amargo de haber perdido a su mamá cuando tenía nueve años de edad.

Así se lo reveló a Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino, ahí la actriz de 61 años de edad explicó que su madre murió de cáncer a los 46 años:

Me quedé solita a los nueve …Siempre que recuerdo a mi mamá, que tengo un ratito, no puedo evitar llorar, a pesar de que son tantos años”, confesó.

“Mis papás nunca se casaron, entonces yo fui hija natural. Mi mamá me crió, fue una mamá extraordinaria. La recuerdo con mucho amor, pero yo me quedé huérfana a los nueve años.

También la actriz comentó que durante muchos años vivió sin entender porque su madre había decidido irse hasta que comprendió, a raíz de ese momento ella padece insomnio.

Luego de aquella dura experiencia, su hermana Mima (Vilma) ha sido como una madre para ella:

“Mi hermana me llevó con ella, me crió, me educó y ha sido una mujer extraordinaria en mi vida.

Mi hermana estaba casada y tengo un sobrino que era de mi edad y nos criamos como si fuéramos hermanos, lo quería muchísimo y mi hermana la verdad es que fue una madre extraordinaria, una mujer muy mágica, también me dio muchas alas para volar”, reveló.