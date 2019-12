Mariazel muestra cómo le dispararon en la cara

La conductora Andrea Legarreta recibe lujoso regalo de Yanet García, quien ya se despidió del programa Hoy para internacionalizar su carrera en EU.

A través de su cuenta de Instagram Andrea Legarreta presumió el lujoso regalo que le hizo Yanet García, quien ya se despidió del programa Hoy.

La conductora quedó fascinada con el obsequio que le dio también la mejor conocida como ‘La Chica del Clima’.

Este regalo se originó porque el elenco del programa Hoy organizó un intercambio, que es muy común organizar uno en esta época decembrina.

Por las imágenes y videos que compartieron, Yanet García le tocó regalarle a Andrea Legarreta.

Como no sabía que le podía obsequiar, pidió ayuda en sus redes sociales, “Hicimos el intercambio del programa Hoy y me tocó Andrea Legarreta y es una mujer hermosa que lo tiene todo y dije ‘¿qué le voy a regalar’, algo que le encante y entonces no sabía. No tenía ni idea”, explicó.

Yanet García y el original y sofisticado regalo que le hizo a Andrea Legarreta pic.twitter.com/2IyjosMqWZ — Mister137 (@ElMister137) December 21, 2019

Debido a la duda que tenía, la regiomontana optó por contactar a su paisana la diseñadora Vero Solis, “Me puse a pensar y claro, Vero Solís, una diseñadora de Monterrey que tiene unas cosas, unas chamarras, unas blusas que te enamoras porque son originales y únicas”, reveló.

Una vez que se llevo acabo el intercarbio, Andrea Legarreta compartió una fotografía luciendo la increíble chamarra que le dio Yanet García.

Además, la conductora le dedicó un emotivo mensaje de agradecimiento y exito a su ahora ex compañera Yanet García.

“Y después de día a día, tantos detalles amorosísimos y dulces, mi amiga secreta me dio esta ESPECTACULAR chamarra de @josefina_byverosolis 😱😱😱😍😍😍❤️❤️❤️ JAMÁS había tenido una amiga secreta TAN detallista y amorosa!!”, comentó.

También la esposa de Erik Rubín recalcó las cualidades de ‘La Chica del Clima’, a quien le dijo que en ella tendrá una amiga para siempre.

“Era fácil saberlo, porque como te comenté en algún momento, las personas así, son muy difíciles de encontrar!! Te quieroooooo y te voy a extrañar MUCHO!! Pero estoy segura te irá increíble en L.A. porque eso es lo que merece alguien como tú!! Te adoro y aquí tienes a una amiga para siempre!!”, dice la fotografía.

