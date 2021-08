Mariana Seoane asegura que el espíritu de Juan Gabriel “se le aparece”

El próximo 28 de agosto se cumplen 5 años del fallecimiento de Juan Gabriel; sin embargo, sigue presente en el corazón de millones de personas, incluyendo amigos y personalidades del medio. Tal es el caso de la cantante Mariana Seoane, quien recientemente declaró que ha tenido algunas manifestaciones del intérprete. ¡Sigue leyendo para enterarte!

En entrevista con varios medios de comunicación, Seoane confesó que ha tenido experiencias en las que el Divo de Juárez se manifiesta en su presencia.

De acuerdo a sus declaraciones, mientras escucha la música de Juan Gabriel, ella puede llegar a percibir algunas manifestaciones espirituales, como la aparición de colibríes.

“Siempre se manifiesta de muchas formas… No sé cómo explicarte, por ejemplo: puedo poner temas de él y de pronto esas cosas que a lo mejor tu dices:’¡ay, qué estupidez!’, hay gente que piensa eso, pero a mi no me importa; de pronto un colibrí o de pronto algo que yo sé, es como… Son cosas donde tú sabes, con seres queridos que se les han ido, siempre se manifiestan“, compartió Mariana Seoane ante las cámaras.

Además de hablar sobre Juan Gabriel, la intérprete de “Una de dos” compartió cómo se encuentra de salud tras haber librado su batalla contra el Covid-19.

“Tengo una egofonía en el oído izquierdo, cada vez que canto me escucho como si fuera un amplificador y es molesto”, reveló la famosa de 45 años.

Por esta razón, la también actriz ha acudido con médicos para realizarse varios estudios, no obstante la respuesta no ha sido favorable, ya que dicho padecimiento no tiene cura.

