Mariachis bailando el #ChampetaChallenge rompen la red. Por fin un reto viral que no pone en peligro la vida de nadie y por el contrario contribuye a hacer un poco de cardio.

El Super Bowl sigue siendo tema de conversación en las redes sociales y en mucho se debe sin duda a la difusión del #ChampetaChallenge, basado en parte de la coreografía que presentó Shakira.

¿En qué consiste?

El reto -que ya se ha hecho viral-, se basa en la misma coreografía que Shakira y sus bailarinas presentaron en el espectáculo del medio tiempo.

Es decir, la rutina de champeta -un ritmo afrocaribeño pegajoso-, que fue la sensación de usuarios en Instagram y TikTok de todo el mundo.

De hecho, en su post más reciente Shakira compartió el divertido baile de un par de mariachis en el centro de San Miguel de Allende, México.

Los mariachis vistieron su #ChampetaChallenge llevando en la parte trasera la fachada principal de la Parroquia de San Miguel Arcángel, la más visitada por los turistas en dicha ciudad.

Mariachis bailando Champeta! Y yo que pensaba que lo había visto todo! Mariachis dancing Champeta!

And I thought that I had seen it all! #champetachallenge pic.twitter.com/D7VJvnlghz

— Shakira (@shakira) February 17, 2020