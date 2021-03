La ex integrante de Playa Limbo, María León, se ha vuelto blanco de críticas en redes sociales luego de compartir su pasión por el pole dance. Te compartimos qué dijo la cantante.

Durante una entrevista con el programa Ventaneando, la intérprete relató que el hate comenzó desde que subió el primer video practicando pole dance, hace casi 8 años.

“La primera vez que subí un video de Pole fue como en el 2013 o 2014; tenía miedo. Muchos comentarios eran de mujeres y una desacreditación absoluta: ‘Claro, por eso dejaste el grupo, para convertirte en una prostituta'”, compartió María León.

Según contó durante su participación, las críticas ya no la afectan, pero para llegar a ese estado de tranquilidad consigo misma, tuvo un proceso personal aceptación.

“Me vale m*dre lo que piensen, yo lo voy a seguir haciendo porque hay otras mujeres que se sienten inspiradas por esto“, señaló.

A pesar de los señalamientos, la ex integrante de Playa Limbo ha demostrado que su pasión por el baile no se ha visto afectada. Bajo el disfraz de Disco Ball, María León obtuvo la victoria de la más reciente edición del programa Quién es la Máscara.

María León y su historia de abuso

Además de hablar sobre las críticas, María León también se sinceró sobre los abusos de los que ha sido víctima simplemente por su manera de vestir.

“En la calle me manosearon y me agarraron las pompis. Que te vistas de una manera sexy, no le da permiso a nadie de sobrepasarse contigo o desacreditar tus valores, educación, trayectoria y carrera. El cómo honres tu cuerpo, es una cuestión muy particular”, relató.

