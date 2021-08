María León confiesa si abriría una cuenta en OnlyFans

María León es una de las artistas más queridas de la industria del entretenimiento en México, pues su belleza, carisma y talento se han robado el corazón de millones.

A través de redes sociales, la cantante se ha dedicado a compartir con sus seguidores algunos aspectos de su vida, dentro de los que destacan su amor por el ejercicio y el pole dance.

Por medio de fotografías y videos de sus rutinas, María León ha derrochado sensualidad y seguridad en sí misma con las que en repetidas ocasiones ha expresado querer inspirar a las mujeres.

En ese sentido, en una entrevista reciente se le cuestionó si se ha planteado la idea de abrir una cuenta en OnlyFans, la plataforma de suscripción por contenido exclusivo, sobre todo erótico.

Ante esto, la famosa de 35 años indicó que: “Para mí ha sido muy importante mostrar esta parte sensual justo porque de pronto existe esta necesidad de diferentes personas, por esta cuestión histórica y social, de desacreditar las partes, sobre todo de las mujeres”.

¿María León abrirá una cuenta en OnlyFans?

Durante la charla, María León destacó que en esta época las mujeres no deben ser juzgadas por las decisiones que toman con relación a su cuerpo, pues esto no las define como personas:

“Para mí es vital que la gente sepa que somos todo: que sí podemos ser una profesionista; sí podemos tener inteligencia emocional, mental, podemos tener una carrera, que podemos ser muchas cosas. Y también podemos sentirnos dueñas de nuestros cuerpos y de nuestra sensualidad, de nuestra piel y mostrarla como se nos hinche la gana. Eso es parte del poder, de lo que somos”.

Sin embargo, la también cantante aseguró que OnlyFans no sería la plataforma para ella, pues las imágenes “sensuales o provocativas” que comparte salen desde su deseos de motivar a las mujeres.

“No sé si OnlyFans es una plataforma para mí, porque no lo hago de una manera lucrativa, lo hago de una manera inspiracional, motivacional, porque hay otras mujeres que también lo hacen, y el pagar por un servicio de pronto se vuelve una demanda; se vuelve demandante algo que yo quiero que tú me des como persona y yo te doy lo que yo quiero. No creo que sea una plataforma para mí“, añadió.

