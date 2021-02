La actriz María Antonieta de las Nieves finalmente rompió el silencio y contó la verdadera razón de su distanciamiento con Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”.

Si bien El Chavo del 8 es uno de los programas con mayor éxito en la historia de la televisión mexicana, tras su salida del aire, el elenco se vio envuelto en varias polémicas. La más conocida por el público fue entre “Chespirito” y María Antonieta de las Nieves.

En entrevista con Yordi Rosado, María Antonieta relató en qué momento y cómo comenzó su distanciamiento con el actor y director que falleció en 2014.

De las Nieves contó que el inicio de su distanciamiento se dio cuando decidió hacer su propio programa de televisión, “Aquí está la Chilindrina”.

“Hacemos el script y le digo a Chespirito: ‘Mira, aquí te traigo lo que quiero hacer’. Y dice: ‘Está bien, porque no hay un sólo personaje que se parezca a lo que hacemos nosotros, ahora busca tu oportunidad'”, dijo.

La intérprete de la Chilindrina, segura que luego de dicha interacción solo recibió “largas” por parte de los directivos de la televisora. Sin embargo, luego de hablar con Chespirito, tuvo la oportunidad de grabar el piloto del programa, pero este no fue aprobado.

“Fuimos a su oficina, empezaron a checar el script, hacemos el piloto, me lo dirige Édgar Vivar y me dice Chespirito: ‘Salió muy bueno, en cualquier momentito entras al aire’. Esperé 2 años y no entraba, hasta que le dije a Chespirito: ‘¿Por qué no entra?'”, recordó.

María Antonieta señaló que Bolaños le dijo que la junta de directores no quería que su programa saliera. En cambio, su sorpresa fue grande cuando alguien le contó que su programa no se emitía “porque Chespirito no quiere”.

Frustrada por las excusas, María Antonieta de las Nieves decidió ir a hablar con Azcárraga. Luego de ello, “Aquí está La Chilindrina” comenzó a emitirse, para disgusto de Chespirito.

“Se lo eché de corridito: ‘Aquí está mi piloto, me dice Chespirito que está muy bueno, pero él no quiere que entre al aire'”, le dijo la actriz. A lo que Azcárraga la respondió: “Yo no sabía que tuvieras un piloto, pero lo voy a ver; voy a verlo 3 minutos y si en esos 3 minutos me convences, entras al aire”, confesó.

La actriz finalizó su relato dando a concer que intentó hacer las pases con Roberto Gómez Bolaños algunos años después del incidente, pues se lo encontró durante un viaje a Miami.

A pesar de esto, De las Nieves aseguró que las cosas no lograron ser como antes.

