Margarita Gralia y esposo pasan un infierno por el COVID-19. El domingo 29 de marzo la actriz dio a concoer que se contagiaron del virus.

Ella tiene 65 años de edad y es de origen argentino, pero ha logrado consolidar su carrera artistica en México cuando protagonizó la telenovela “Amor en Custodia” junto a Sergio Basañez.

Otra famosa que se ha visto afectada por el coronavirus es la actriz Margarita Gralia y su esposo Ariel Blanco, así lo confirmó ella en su cuenta de Instagram.

Ellos a diferencia de los famosos contagiados, se encuentran internados en un hospital privado al sur de la Ciudad de México, debido a las complicaciones de salud que han tenido.

Por lo que la actriz conscedió una entrevista telefónica a Javier Poza, ahí le comentó todos los detalles sobre la enfermedad.

Según Margarita viajó a Argentina, pero no asegura que ahí se hayan contagiado:

“Estamos internados desde el lunes en el Hospital Ángeles del Pedregal. A mi esposo le pegó mucho en los pulmones pero lo está superando, dando una buena batalla. No ha necesitado de respiradores, solo oxígeno“, comentó.

También la actriz compartió algunos de los síntomas que han tenido:

“Muy fuerte, y con mucho cansancio, entonces me automediqué, y tomé un Paracetamol, pero no se me quitaron las molestias”, dijo.