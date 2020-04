Margarita Gralia libra la muerte, se recupera del coronavirus. Luego de pasar un delicado cuadro al ser portadora del Covid-19, ¡la actriz celebra!

Esta es una noticia para celebrar pues nuestra querida Margarita Gralia reveló que libró la muerte.

Lo anterior, luego de la angustia que vivió tras confirmar que tanto ella como su esposo dieron positivo a la prueba de covid-19, ahora se está ofreciendo como voluntaria para donar plasma con anticuerpos de este virus.

Resulta y resalta que Margarita ya se encuentra mucho mejor de salud e incluso la actriz argentina expresó en entrevista para el programa “Sale el Sol” su deseo de apoyar a las personas que siguen padeciendo los estragos de esta enfermedad.

Por tal motivo, se ofreció para donar su sangre:

“Yo ya me ofrecí, sabes que en Estados Unidos están haciendo algo que es a los pacientes ya recuperados les pueden sacar sangre y sacan un plasma que se puede inyectar a los pacientes, porque están probando, no sé las palabras técnicas, pero como una especie entre comillas, como vacuna que lleva anticuerpos, por eso lo llamo así, y yo ya me ofrecí, y el equipo de médicos infectólogos que nos están tratando me dijeron que en cuanto sea posible aquí en México, porque lo están considerando, yo voy a donar, soy de las primeras que estoy apuntada”.