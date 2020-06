Marcos Valdés defiende a Cristian Castro: ¡No tocó a Verónica!. El actor responde a Yolanda Andrade, quien aseguró que Cris golpeó a Vero…

Marcos Valdés no dudó en arremeter en contra de Yolanda Andrade, luego de que la conductora asegurara que Cristian Castro golpeó a su madre, Verónica Castro.

“No, no, Cristian para empezar no es agresivo, es muy agradable, es una persona muy buena, y el hecho de que tu asegures algo, es porque tú estuviste ahí… y los dimes y diretes no se valen, yo creo que mi hermano jamás tocó a su mamá, lo que se diga nada más son dichos, pero de que alguien, tú, yo o Yolanda, sea testigo de que mi hermano le pegó a Verónica, eso es mentira”, mencionó.