En nuestra profesión estamos expuestos a ser juzgados por todo !! La gente cree que tiene ese poder, ya sea por nuestra vida personal , por lo bueno o malo que hacemos ,por nuestro talento o falta de el, por si te gustó o no nuestro trabajo, por nuestra apariencia… que me gustabas más china o lacia, que ahora te ves gorda , medio pasadita , flaca , etc .. y ahorita estoy en el “muy flaca “ !!! Saben queeeeeee este bailecitoooo es para ustedes !! Lo que importa es sentirse bien con uno mismo , y así estoy muy feliz ! DE QUÉ SIRVEN 1000 ME GUSTAS , SI A TI MISMA NO TE GUSTAS ?? 🤗❤️ ASI ME GUSTO Y PUNTO . #aceptate #respetate #cuidatucuerpo #disfrutalavida #valoraloquetienes