Manuel Mijares y Lucero han demostrado que están más que orgullosos del talento de su hija “Lucerito”, y desde su primera presentación ha acaparado la atención de miles. Sin embargo, durante una entrevista padre e hija tuvieron un malentendido, aquí te contamos todo.

durante una entrevista con Isabel Lascurain para su canal de Youtube, Mijares habló sobre el creciente interés del público por la carrera musical de su hija Lucerito.

Casi al final de la entrevista, la joven apareció ante las cámaras e Isabel Lascurain aprovechó para preguntarle sobre el premio de los Fans Choice Awards que recibió por su debut en la música.

Ante esto, Lucerito contestó: “Sí, afortunadamente. Estoy muy contenta y muy agradecida con la gente. Creo que sí era por cantante o por debut“.

Fue allí, en donde Manuel Mijares no estuvo de acuerdo con dicho término, pues de acuerdo a él, su hija no ha debutado en la música, solo ha hecho participaciones especiales.

“Para mí todavía no hay debut. No es un lanzamiento, es lo que no entendió la gente y cantó porque a mí me encanta como canta La Beba y a su mamá también. No es de que la estemos lanzando al estrellato, ya en su momento ella decidirá que es lo que quiere hacer”, señaló el intérprete de “Bella”.

¿Qué dijo Mijares sobre el “inicio” de la carrera artística de Lucerito?

Asimismo, el cantante agregó que Lucerito había pensando en estudiar la carrera de Medicina veterinaria. La joven no tardó en corregir a su padre diciendo:

“Sí, pero ahora que he cantado en público y que me lanzaron ‘al ruedo’, quiero seguir con una carrera artística“, indicó.

Para finalizar, la ex pareja de Lucero recalcó que desea que su hija termine sus estudios y después ella podrá decidir a lo que quiere dedicarse por el resto de su vida.

“Ella primero que acabe de estudiar, que estudie sus cosas y que ella decida en su momento si quiere o no quiere cantar. Realmente, las apariciones hasta ahora no es un lanzamiento y que los estemos aventando”, concluyó Manuel Mijares.

