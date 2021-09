La mansión donde murió Al Capone será demolida por “ser una vergüenza”

La famosa mansión en donde el temido gánster Al Capone perdió la vida se convertirá en escombros debido a sus terribles condiciones, por lo que sus nuevos dueños la calificaron como una vergüenza para el área turística en donde se encuentra.

Dicha propiedad fue comprada recientemente en poco más de $10 millones de dólares, por un grupo de desarrolladores inmobiliarios y ya compartieron cuál será su destino.

Los actuales dueños de la mansión, encabezados por Todd Glaser y Nelson González, aseguraron que la compra del inmueble se hizo para demolerla y su lugar poder construir una casa digna de Miami.

De acuerdo a Todd, la antigua casa de Al Capone que se encuentra cerca del mar y que fue reformada en 2015, cuenta con diversos daños causados por inundaciones y agua estancada.

“La casa es una mi*rda… Es una vergüenza para Miami Beach”, declaró el desarrollador en entrevista con el medio estadounidense, Miami Herald.

La mansión de Al Capone será demolida

Fue en 1928 cuando el sangriento líder, también conocido como Al Scarface Capone, compró la emblemática residencia que cuenta con una extensión de 30,000 mil pies cuadrados, por $40,000 dólares.

Desde que el sitio perteneció a una de las personas más temidas en el mundo, la mansión ha tenido varias reformas. Por esta razón, actualmente cuenta con cuatro recámaras, 3.5 baños, cocina, comedor, sala de estar, sala principal, sala de televisión; así como con un comedor y un par de salas semiabiertas, con una espectacular vista al jardín y mar.

No obstante, no durará mucho de esta manera, ya que los arquitectos informaron que la ex guarida de Al Capone será sustituida por una casa de dos pisos. Estará conformada por ocho recámaras, ocho baños, jacuzzi, spa y sauna.

