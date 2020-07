Mamá de Yuridia vende riquísimos pasteles. Además tienen una impactante decoración que realiza su otra hija Olimpia, lucen espectaculares.

Acaso será que la cantante no ayude económicamente a su mamá o solamente hará los pasteles por entretenimiento.

Sin duda la señora Olimpia Flores ha salido ser todo un estuche de monerías debido a que sabe cantar muy bien las rancheras, confeccionó los vestidos de las primeras presentaciones de su famosa hija y ahora ha dejado ver que el arte culinario también se la da, especialmente la repostería.

En su cuenta de Instagram la señora publicó varias imágenes de los espectaculares pasteles que hace y macarrones, comida que ha hecho durante la pandemia del coronavirus.

Además cualquiera de estos postres los puedes adquirir debido a que comparte el teléfono donde puedes hacer tu pedido en caso de interesarte uno:

Por lo que varias personas le han sugerido que se lance de youtuber para que enseñe cómo elabora los riquísimos postres, otros la felicitan por el gran talento que tiene la familia:

“Deberías hacernos un tutorial”, “Sin duda es una familia llena de talentosos, felicidades”, “Esta súper genial , porque ir a Paris ? Si me lo recuerdas en un pastel & me lo quiero comer 😂😂😂😂bellísimo y brillante idea decorativa 😉😉🥳🥳🥳”, “Estéticamente hermoso de sabor no me quiero imaginar la sabrosura ❤️”, “Que bárbaros en esta familia hay harto talento”, “Que lindo pastel, decorado con mucho arte 👏👏👏”.