Mamá de Naya Rivera se arrodilla frente a lago. Las autoridades del Condado de Ventura creen que la actriz se ahogó accidentalmente…

La mamá de Naya Rivera se derrumbó a orillas del lago Piru. La imagen, en donde vemos a la mujer arrodillada y abriendo los brazos hacia el cielo, al lado de su hijo Mychal y viendo las aguas donde la actriz de “Glee” desapareció, le ha dado la vuelta al mundo.

En imágenes reveladas por TMZ, vimos a la mamá y el hermano de Naya Rivera ponerse chalecos salvavidas y abordar un bote para ayudar en la búsqueda para recuperar el cuerpo de la actriz que desapareció el miércoles.

Por su parte, los policías continúan rastreando el agua en busca de Rivera, quien desapareció tras sufrir un accidente de navegación en el lago de California con su pequeño hijo.

Rivera, de 33 años, desapareció el miércoles en el sur de California después de alquilar un bote con su hijo Josey, de 4 años.

El hombre que le alquiló el barco a Rivera encontró al infante solo después de que la mamá se lanzara al agua y no volviera a la superficie.

1/2 Here’s the ROV used by @TulareSheriff in the search for Naya Rivera at Lake Piru today. This is one of many resources being used, along with side scan sonar, dogs, and divers. pic.twitter.com/LkeI04HIMJ

— Ventura Co. Sheriff (@VENTURASHERIFF) July 11, 2020