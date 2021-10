Mamá de J Balvin explota con su hijo por la canción Perra

La mamá de J Balvin, Alba Mery, fue abordada por los medios de comunicación y habló sobre la polémica canción del exitoso reggaetonero, llamada “Perra”.

“Cuando me enteré, yo lo llamé: ‘¿Dónde está el Josecito que yo conozco?’. Esa canción… no sé ni qué decir. No seguí viendo el video, no veía a mi Josecito por ninguna parte, pero definitivamente estas son experiencias y de estas experiencias es que vivimos, hacemos cambios y no podemos idealizar a nadie”, mencionó Mery.

Además, señaló que “lo que pasó esta semana no representa a mi hijo. Uno no puede juzgar a una persona por un solo nombre y tiene que escuchar qué pasó. Mi hijo se equivocó, definitivamente, y yo creo que… yo no necesito hijos perfectos”.

“Necesito hijos que se equivoquen, porque el día que mi hijo sea perfecto, perdemos los dos: yo como madre para mostrarle el camino, y él, que se cree perfecto, no va a luchar nunca, no va a hacer cambios en su vida”, comentó.

Alba Mery dijo que ahora “cuando se equivocó esta semana (J Balvin), es cuando más lo quiero, cuando más lo admiro; no deja de ser esa persona admirable, luchadora”.

“Ahora estamos más comprometidos para demostrarnos a nosotros mismos que en Colombia y en el mundo entero las mujeres tenemos un valor incalculable”, puntualizó.

¿Qué es lo que dice la canción de J Balvin?

Parte de la letra de “Perra”, de J Balvin, dice: “Yo soy una perra en calor. ‘Toy buscando un perro pa’ quedarno’ pega’o. Ey, eres una perra en calor”. En otra estrofa se leen algunas frases como las siguientes: “’Toy en celo, ‘toy en calor. Yo me abro en cuatro pata’, métanme un ventilador. Vamo’ pa’ Colombia, capea blone’ de sabore’. Pa’ cuando te arrebate’ la leche salga en colore’”.