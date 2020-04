Mamá de Ediht González cree que está viva. La actriz cumplirá en junio su primer aniversario luctuoso, tras perder la lucha contra el cáncer de ovario.

Por lo que señora se encuentra en una grande depresión desde que falleció su hija, así lo reveló una de las mejores amigas de la fallecida actriz.

Definitivamente la señora Ofelia Fuentes todavía sigue en una profunda tristeza tras el fallecimiento de su hija Edith González, quien este 13 de junio cumplirá su primer año de haber muerto, como consecuencias del cáncer de ovario que padecía desde el 2016 que le fue diagnosticado.

La actriz Lorena Velázquez reveló al programa De primera mano que la señora Ofelia se encuentra en su casa de descanso ubicada en Cuernavaca, donde es tratada debido a la depresión que padece, debido a que este padecimiento la hace creer que Edith se encuentra todavía viva:

“Tiene gente que la trata muy bien”, dijo. “”Van a tratar de quitarle la depresión porque ella no cree que Edith haya muerto. “Ella lo único que te dice es ‘bye Lore, Edith ya no me viene a ver, ¿por qué me olvida?’. Para ella no ha muerto. Pobrecita”, comentó.