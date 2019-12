Maluma y su ‘daddy’ irrumpen la red (VIDEO)

Maluma y su daddy irrumpen la red. Un video en donde se puede ver al colombiano con quien muchos usuarios dicen que es su sugar daddy ha dejado a los fans con la boca abierta. Sin embargo todo tiene una explicación razonable, te contamos los detalles.

Antes que nada hay que saber ¿qué es un sugar daddy? Es un hombre mayor que por su solvencia económica puede mantener a su joven pareja, ya sea un hombre o una mujer.

Maluma se dejó ver en un video muy cariñoso con un hombre evidentemente mayor que él, por lo que muchos de inmediato lo asociaron con su interés amoroso. Esto provocó cientos de reacciones de los fanáticos del colombiano pues es varias ocasiones se ha cuestionado su sexualidad.

En el video de Maluma se puede ver cómo lo abraza y lo besa muy cariñosamente un hombre mayor. En los comentarios las personas escriben lo bien que se ven juntos

Maluma’s sugar daddy taking care of him is the sweetest thing omg 😍😍pic.twitter.com/wTaArA70PW

— andrea (@witnessandrea) December 21, 2019