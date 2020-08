Maluma y Neymar: Te explicamos el escándalo. Esta semana las redes se encendieron con el escándalo entre los famosos. Y es que tal como si fueran un par de adolescentes, todo tuvo que ver por un mal de amores.

Y como a todo el mundo le gusta un buen triángulo amoroso, las redes no tardaron en encenderse. Lo cierto es que Maluma y Neymar nunca fueron los mejores amigos, pero sí que se llevaban bien. Cuando el colombiano se mostraba en los partidos españoles, no perdía oportunidad de compartir buenos momentos con Lionel Mess y Neymar.

Sin embargo pese a ser compañeros de fiesta, esto no impidió que el futbolista comenzara a salir con la modelo Natalia Barulich, ex del intérprete de “Felices los 4” y quien ha comentado que su relación fue “tóxica”.

El triángulo amoroso

El colombiano estrenó su canción “Hawaii” y el video musical dejó mucho de qué hablar pues se dijo que la modelo se parecía a su ex y hablaba claramente del nuevo romance entre ella y el futbolista.

Pero la bomba detonó cuando Neymar apareció cantando la canción, como si no hubiera recibido la indirecta (o no le hubiera importado). Antes de todo esto Maluma había dejado de seguir a Neymar y a su ex en redes sociales.

Luego de ver al futbolista cantando su canción cerró su Instagram y la volvió a activar. Aunque muchos creen que es publicidad de Sony, otros aseguran que fue por que está dolido por lo que hizo Neymar.

Así fue el escándalo de Maluma y Neymar.

Con información de Marca.