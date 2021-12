Maluma se suma al regional mexicano con Grupo Firme: ‘Cada quien’

Maluma sorprendió a sus fans con el lanzamiento de su nuevo tema, Cada Quien, estrenando así su primer colaboración de regional mexicano con el Grupo Firme.

El cantante colombiano y el grupo liderado por Eduin Caz se pasaron de copas en el video.

El clip oficial en YouTube, lanzado este 7 de diciembre ya cuenta con más de 3 millones de reproducciones.

Los autores del tema, además de Maluma (Juan Luis Londoño), son Horacio Palencia, Nathan Galante y Eduin Caz.

LETRA DE CADA QUIÉN

Dejen de meterse ya, en donde no les importa

Piénsenla dos veces, antes de ir a abrir la boca

Cada quién que haga nomás lo que le toca

Y menos broncas

Mero

Como hablan mal hasta de su familia

Y no me imagino lo que dicen de la mía

Pero a mí se me resbala lo que digan de mi vida

Y si tomo casi toda la semana

Y si diario me quiero jalar la banda

¡Cada quién!

¡Cada quién!

Que si me gasto el dinero en cosas caras

Si me voy de vacaciones para Italia

¡Cada quién!

No se enreden, cada quién

Si les cala, nomás no volteen a ver

Y si otra vez me quiero amanecer

¡Cada quién!

¡Ay ‘apasito!

¡Apriete que nos pelaron, mijo!

Y cada quién haga con su vida lo que quiera

¿O no, Maluma?

¡Ay ‘apá!

¡Y puro Grupo Firme!

¡Más firme que nunca!

¿Para qué preguntan cuánto gano y cuánto tengo?

Nada más me quieren andar contando el dinero

Cada quién trabaja pa’ no estar pidiendo de lo ajeno

Pierden nada más, el tiempo cuando me critican

Quieren verme abajo, y a subir, más me motivan

Cada quién se tiene qué poner bien pilas

Sin envidia

Y si tomo casi toda la semana

Y si diario me quiero jalar la banda

¡Cada quién!

¡Cada quién!

Que si me gasto el dinero en cosas caras

Si me voy de vacaciones para Italia

¡Cada quién!

No se enreden, cada quién

Si les cala, nomás no volteen a ver

Y si otra vez me quiero amanecer

¡Cada quién!