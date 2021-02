Maluma reacciona al show de The Weeknd: “Faltó Hawai”

El cantante Maluma reaccionó a la presentación de The Weeknd, y compartió con sus seguidores lo que “le hizo falta” a la presentación del canadiense.

Los internautas no fueron los únicos en dar a conocer su opinión sobre el show de The Weeknd en el Super Bowl LV, pues a través de Twitter, Maluma decidió compartir lo que le pareció.

“Muy duro todo pero….. faltó #HawaiRemix”, publicó Maluma a sus más de 7 millones de seguidores.

Muy duro todo pero….. falto #HawaiRemix 😭 — MALUMA (@maluma) February 8, 2021

Si bien Maluma no criticó la presentación del canadiense, muchos de sus seguidores aprovecharon su comentario para despotricar contra el show del medio tiempo.

Maluma habla sobre el show de The Weeknd en el Super Bowl

“Le faltó el toque hispano”, “El de Bruno Mars sigue siendo mi #HalfTimeShow favorito”, y “No era lo que me esperaba”, son solo algunos de los comentarios que describen la opinión del público.

Otro de los reclamos contra Abel Makkonen, mejor conocido como The Weeknd, fue la falta de artistas invitados al show, como se ha vuelto tradición desde años pasados.

Sin embargo, al igual que Maluma, varios aplauden el espectáculo para el que The Weeknd invirtió más de 7 millones de dólares.

Te puede interesar:

Los mejores memes de The Weeknd en el Super Bowl

The Weeknd causa polémica con su presentación en el Super Bowl

El canadiense hizo una aparición espectacular al descender de un convertible negro en medio de un escenario alusivo a la ciudad de Las Vegas, acompañado de pirotecnia.

El artista empezó el show con su ya conocida canción “Starboy”. “The Hills”, “Can’t Feel My Face”, “I Feel It Coming”, “Save Your Tears”, “Earned It”, “House Of Balloons” y “Blinding Lights”, fueron los otros siete temas que pudieron escuchar en directo los más de 20 mil espectadores que acogió el evento

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen