Maluma posa en bóxers de Calvin Klein y redes arden

VOLVIIII!! Después de unos días sin redes sociales ni WhatsApp, definitivamente fue lo mejor que pude hacer. Los invito a que lo intenten y se desintoxiquen de tanta basura que hay en el mundo digital. Es una oportunidad para llenarse de mucha LUZ ✨Feliz lunes y feliz semana. Los amo y gracias por entenderme!! #MalumaBabyyy 😘