Maki revela el motivo que la llevó a divorciarse de Juan Soler

A tres años de su divorcio con Juan Soler, Maki finalmente rompió el silencio sobre la crisis que vivió con su ahora ex esposo, así como las causas que la llevaron a poner fin a su matrimonio con el actor.

Durante su aparición en el programa de Unicable, “Netas Divinas”, la presentadora argentina se sinceró acerca de la crisis de identidad que vivió a los 42 años, misma que desencadenó su separación de Juan Soler.

“Yo me casé a los 28, tuve a mis hijas a los 30 y a los 40 tuve una crisis de identidad, de sentir que me faltaba vivir. Me divorcié porque estuve con esa crisis que me entró a los 42; y eso que fui actriz y viví sola seis años, salí, tuve otros novios”, explicó.

A pesar de su divorcio, Maki destacó que su matrimonio con Juan Soler fue increíble y vivió muchas cosas buenas a su lado. Sin embargo, la estabilidad que tenían no le impidió separarse.

“Conocí a Juan Soler, que vivimos una vida muy padre juntos y así todo lo que eran los rangos normales. Yo me dediqué a mis hijas, ama de casa, me volví mega fresa de café con las amigas, madre abnegada, esposa devota y reventé”, detalló.

Recordemos que a finales de 2018, la pareja anunció su separación a través de sus redes sociales con un comunicado. En él se dio a conocer que a 15 años de matrimonio y dos hijas en común, dejaron las cosas en el mejor de los términos.

Este hecho ha sido comprobado en varias ocasiones, pues Soler y Maki no han dudado en capturar a través de sus redes los momentos que comparten por las hijas que tienen en común, Mía y Azul.

