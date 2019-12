Maite Perroni se compromete con Koko Stambuk

View this post on Instagram

Faen, Ari……!! Vakre fine lysende venn……. Det er 20 år siden vi satt på et tak i Oslo Sentrum, og du sa; «Du er Espen Askeladd, Aksel, du kommer til å vinne prinsessa og halve kongeriket»…. Du så alltid det vakre i andre, Ari, og glemte selv at det var deg selv du så i oss…. Du var den lysende – alltid… Du er et av de mest generøse, skinnende, og vakre menneskene jeg har møtt. Latterliggjort og misforstått av de smålige – elsket og beundret av de kjærlige… Noen stjerner skinner så sterkt at de brenner ut rett foran øynene våre…. Faen, Ari… Trist, SOM FAEN, Ari…. «Hvorfor nå, hvorfor her, hvorfor?» Kommer til å savne å vite at du finnes…. Tankene går til dine nærmeste. ❤️ 📷: @christianrothchristensen