Maite Perroni y RBD volvieron a dar de qué hablar y no necesariamente por el esperado reencuentro de la agrupación. Resulta que la actriz de El juego de las llaves declaró que no vio ni un peso de la mercancía de RBD.

La agrupación fue una de las más famosas de su tiempo, llegó a tener fanáticos en todas partes del mundo y su mercancía se vendía rápidamente. Sin embargo Maite aseguró que en esa época de su vida no le dejó ganancias ¿Por qué?

”Si estuvo divertido, la verdad que si fue una etapa padre. Aunque no ganamos nada, estuvo bien. Imagínate que hasta había calzones de RBD en los supers y no nos tocaba nada”, dijo Maite Perroni.

La actriz no especificó si la razón de que no haya visto ganancias se debía a un tema de contrato o a un problema administrativo. Lo cierto es que del tiempo que estuvo en RBD la actriz Maite Perroni no tiene actualmente algún tipo de “guardadito”.

Ahora con la noticia del reencuentro de RBD los fanáticos esperan con ansias algún anuncio de gira o de un nuevo disco, sin embargo esta posibilidad la han descartado en varias ocasiones los propios ex integrante. Por ejemplo Poncho Herrera ahora está enfocado completamente al teatro, Anahí por su parte disfruta de ser madre y Maite Perroni reafirmo que RBD no se reuniría por el momento como proyecto nuevo.

Habra que esperar más noticias sobre la agrupación, pues con la fotografía que circula en las redes sociales, todos sus fanáticos están pensando si podría tratarse de algo más que un simple abrazo.

Síguenos en Facebook ED Entretenimiento.

Más noticias de entretenimiento AQUÍ.

Con información de MSN.