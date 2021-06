La integrante de RBD y actriz de “Oscuro Deseo”, Maite Perroni, no se quedará de brazos cruzados e iniciará una batalla legal contra Claudia Marín por difamación. Esto después de que fuera señalada como la “tercera en discordia” en el matrimonio de la actriz y el productor Andrés Tovar.

En entrevista con el programa “Ventaneando”, fue el abogado de Perroni quien confirmó que la actriz no dejará que dañen su imagen con acusaciones infundadas.

“Inicio aclarando que no existe ninguna tercera en discordia porque jamás existió una relación de tres. Maite, como lo aclaró hace algunos días o una semana, no se encontraba en ninguna relación sentimental por lo cual no está impedida; de manera absoluta, moral o éticamente para relacionarse con nadie”, declaró Guillermo Pous.

Asimismo, secundó la declaración que Andrés Tovar compartió en el programa “Sale el Sol”, misma que afirmaba que la pareja ya tenía tiempo de no estar en una relación amorosa, aunque seguían casados.

“El señor Tovar no estaba ya en una relación, independientemente que siga casado, ya no se encontraba en una relación sentimental con su actual esposa. Por lo cual jamás existió esta tercería como lo requiere hacer notar la señora Martín”, agregó el abogado de Maite Perroni.

Maite Perroni busca limpiar su imagen

Si bien Perroni se prepara para tomar acciones legales, Pous indicó que otra forma en que se podría solucionar el problema, sería que quienes iniciaron la polémica se retractaran por lo dicho.

“Lo que tiene aquí que suceder es retractarse de lo que dijo, por los señalamientos que hizo, por la inercia que provocó, por los adjetivos que han estado generando, derivado de las mentiras que se dijeron al haber señalado a Maite”.

“Lo que hay es un atentado terrible a la imagen, una denostación, una invasión a la vida privada, su esfera íntima, y que además no solamente ataca esta parte personal; afecta gravemente y además de una forma irreparable a las cuestiones profesionales que hoy tiene vigente“, finalizó.

