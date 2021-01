La cantante y actriz, Maite Perroni rompe el silencio y cuenta la verdadera razón por la que Dulce María no participó en el tributo a RBD, “Ser o Parecer”.

Luego de que los ex integrantes de RBD, anunciaran un concierto como tributo a la agrupación, muchos fans se cuestionaron la ausencia de Dulce María. Esto debido a que interpretó a uno de los personajes más queridos.

¿Cuál fue la verdadera razón de la ausencia de Dulce María?

En su momento, Dulce María dio a conocer que su avanzado estado de embarazo, y la pandemia por coronavirus, la llevaron a rechazar el proyecto.

“A mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más. Yo claro que iba a ser parte, y en cualquier otro momento de mi vida, en estos doce años que han pasado, podría haberlo hecho sin ningún problema.”, dijo en un directo que realizó en Instagram el 4 de octubre, considerado por fanáticos, el Día Mundial de RBD.

Maite Perroni confiesa los verdaderos motivos de la ausencia de Dulce María

En entrevista con la edición mexicana de la revista “Rolling Stones”, la actriz de Oscuro Deseo dio unas sorprendentes declaraciones acerca de la ausencia de su ex compañera.

De acuerdo a Perroni, Poncho Herrera y Dulce María no rechazaron el proyecto por falta de tiempo o problema de fechas, simplemente no quisieron participar.

Gracias @RollingStoneMX por permitirme compartir con uds todo lo q estamos haciendo 🙏🏼💜https://t.co/RZRTRKK2tY — Maite Perroni B. (@maiteperroni) January 21, 2021

“Era un buen momento, nunca pensamos en hacer una gira, ni un negocio, solamente teníamos la intención de hacer una presentación. Los que estuvimos en el show hubiéramos sido los mismos hoy o mañana, los que no estuvieron fue por decisiones personales y se entiende, hay amor y respeto”, comentó.

Asimismo, aseguró que el embarazo de Dulce María no fue la verdadera razón de su rechazo al esperado “reencuentro”.

“Poncho está enfocado en su carrera de actor y haciéndolo excelentemente, y Dulce no quiso participar, no por su embarazo, simplemente no quiso formar parte del grupo en este momento”, finalizó.

A pesar del revuelo que estas declaraciones causaron en redes, ni Dulce María ni Poncho Herrera han hecho comentarios al respecto.

