Madre Vadhir acusa a Eugenio Derbez de ser infiel. Silvana Prince rompió el silencio y así habló de su famosa ex pareja.

Ella es una de las importantes mujeres que ha tenido Eugenio Debez, debido a que es la madre de uno de sus cuatro hijos.

Tal como se había comentado Vadhir Derbez estrenó su canal en YouTube y una de sus invitadas especiales que ha tenido es nada más y nada menos que su mamá Silvana Prince.

De quien muy pocos saben, sobre todo las causas por las cuales terminó con su papá, Eugenio Derbez.

Por lo que en la divertida entrevista que le hizo Vadhir a su mamá, ella rompió el silencio por primera vez y así habló sobre la relación que tuvo con Eugenio:

“Me pidió mi teléfono, yo seguí unos días de gira y cuando regresé, él me buscó y se me pegó como un vil chicle. Duramos casi cuatro años, hasta mediados del 91”, reveló.

También la artista plástica reveló que su relación con Eugenio fue muy seria y no una fugaz:

“Yo no lo tomo así, no fue una noche de copas, una noche loca… Incluso un año antes tristemente perdí a otro bebé del mismo papá”, comentó.

Sin embargo una de las confesiones que más ha causado polémica fue acusar a Eugenio Derbez de haberle sido infiel con Victoria Ruffo, ellos se separaron a los cinco meses de que había nacido Vadhir:

“Hago las llamadas, invito a media gente para prensa y una de ellas era la mamá de tu hermano (José Eduardo), yo la llamé para invitarla. Esa noche yo no estuve, pero creo que fue cuando se resbaló tu padre, no lo creía hasta que me di cuenta y esa noche le dije ‘bye’ porque estaba en mi departamento”, reveló.