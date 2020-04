Madonna: Suman 3 allegados muertos por coronavirus. La Reina del Pop no lo está pasando nada bien, pues el número de conocidos que pierden la batalla cada vez son más.

Así como te lo contamos, la Diva, la Reina, Madonna está pasando momentos difíciles, pues a través de un vídeo en Instagram compartió que han fallecido tres de sus seres queridos a causa del coronavirus.

“Diario de cuarentena, número 9. No siempre podemos tener un buen día… De hecho, no dormí un minuto anoche, ni tampoco hoy. Me he sentido todo el día un poco incapaz de hacer nada”, señaló al inicio del clip.