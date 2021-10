Madonna revela que duerme a las 4am

¡Madonna es una noctámbula! ¡La cantante de 63 años reveló en una nueva entrevista que por lo general duerme alrededor de las 4 am! Según la artista, es mucho más creativa por la noche, mientras sus hijos duermen.

Quien hizo la entrevista con la estrella del pop para el segmento Musicians on Musicians, de la revista Rolling Stone, fue el cantante Maluma, con quien Madonna ha colaborado en una canción.

Cuando le preguntó cómo se sentía al hacer una entrevista a la 1 am, ella respondió: “Estoy bien con eso. Estoy acostumbrada a quedarme despierta hasta tarde. Soy un ave nocturna. Me acuesto a las 4 de la mañana… Se hace cada vez más tarde”, dijo.

Y cuando Maluma recordó cómo su primera sesión de estudio juntos comenzó a las 8 pm, exclamó: “¡Fue entonces cuando la energía comenzó a fluir! Tengo la teoría de que las personas que nacen durante el día están más vivas durante el día y las que nacen de noche se sienten más creativas y vivas por la noche”, explica.

Maluma, por su parte, afirmó que duerme temprano y se despierta temprano: “Me levanto todas las mañanas a las 6 am, voy al gimnasio. Hago ejercicio, luego voy al estudio, después tengo tiempo para jugar con mis perros, entonces a las 8 pm, a las 9 pm termino y me voy a la cama”.

Madonna respondió: “Eres un anciano. Esas son las horas de los ancianos. ¿Te vas a la cama a las 8? Esto es una locura”, bromeó.