Macaulay Culkin cumple 40 de vida. Con tan solo 10 años, el actor se convirtió en una de las estrellas más reconocidas de Hollywood…

Con tan solo 10 años, el actor se convirtió en una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, sin embargo, su carrera atravesó por polémicos episodios.

Así es, Macaulay Culkin tenía tan solo 10 años cuando se coronó como una estrella de talla internacional y se convirtió en el primer niño en cobrar un millón de dólares por protagonizar una película.

Comenzó su carrera a los cuatro años en una obra teatral junto a la Filarmónica de Nueva York, desde entonces su popularidad fue en aumento. Tras tocar el punto máximo del éxito, el actor estadunidense atravesaría por una serie de polémicos episodios marcados por sus adicciones y su controversial amistad con Michael Jackson.

Con una mirada inocente y un carisma innato, Macaulay Culkin protagonizó Mi pobre angelito, cinta en la que dio vida a Kevin McCallister, un niño de ocho años cuya familia se va de viaje sin él en la víspera de Navidad.

Fue todo un éxito taquillero y, con el tiempo, se volvió en una película clásica de las fiestas decembrinas. Este miércoles, el actor cumple 40 años; aquí te contamos qué fue de él luego de retirarse de la actuación.

Tras el reconocimiento internacional que obtuvo con Mi Pobre Angelito, la estrella fue conocida como “el niño de oro de Hollywood”.

A partir de esta cinta, el actor consiguió numerosos protagónicos. Mi Primer Beso, El Ángel Malvado y Ricky Ricón, por mencionar algunas de sus películas más exitosas.

La infancia de Culkin dio un giro de 360 grados, pues mientras otros niños asistían a la escuela, el actor realizaba giras y acudía a incontables entrevistas.

Años después, en una entrevista para WTF with Marc Maron, Macaulay Culkin aseguró que su padre, Kit Culkin, proyectó en él la fama que nunca pudo tener.

“Cuando quise tomar un de un descanso e irme de vacaciones, él no paraba de firmar contratos para más películas. Nadie me escuchaba”, aseguró el actor en 2018.

Asimismo, Culkin relató que su padre le hacía dormir con su hermano en el sofá para que “no se le subiera la fama”, mientras Kit tenía una “cama gigante y una televisión enorme”.

Su relación no mejoraría, pues como mánager, su padre solía imponer condiciones desmesuradas y aceptar incontables proyectos en los que incluía a sus otros hijos.

En 1994, Culkin decidió retirarse de Hollywood y decir adiós a su carrera como actor, pero las polémicas continuarían.

En 2004, fue arrestado por posesión de mariguana, Alprazolam y Clonazepam, y encarcelado brevemente.

“La gente asume que estoy loco, que soy un chiflado o estoy dañado. Extraño. Agrietado. Y hasta el último año o dos, realmente no me he metido nada”, dijo para la revista estadounidense Esquire en 2020.

¡Macaulay Culkin cumple 40 de vida!

Después de rodar Mi Pobre Angelito, el actor hizo una estrecha amistad con El Rey del Pop; su relación fue duramente criticada y dio pie a una ola de especulaciones. Macaulay Culkin desmintió los rumores y aseguró que solo eran amigos.

“Es la verdad: nunca me hizo nada. Nunca lo vi hacer nada. Y especialmente en este crítico momento hoy en día, no tendría ninguna razón para callarme nada. El tipo falleció (…) Este es un buen momento para hablar. Y si tuviera algo de qué hablar, lo haría sin problemas. Pero no, nunca vi nada; nunca hizo nada”, declaró el actor para Esquire.

¿Qué ha sido de Macaulay Culkin?

La fama no le duró mucho. El niño, que a tan corta edad llegó a estar en la lista de las personas más poderosas, se retiró de Hollywood con tan sólo 14 años.

Actualmente, se encuentra alejado de los estudios y las cámaras, pero ha hecho algunas apariciones en cintas como Adam Green’s Aladdin y Changeland.

Y tú, ¿qué opinas?…