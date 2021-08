Lyn May sorprende y revela el sexo de su bebé

La vedette Lyn May continúa dando de qué hablar no solo por su polémica participación en el reality “Quiero cantar” de Venga la Alegría, sino por su presunto embarazo a los 68 años de edad.

En medio de las especulaciones sobre su embarazo, la famosa volvió a sorprender al compartir la imagen de una ecografía en la que se revela el sexo del bebé.

A través de su cuenta de Instagram, Lyn May destapó los resultados de los estudios a los que se sometió para salir de dudas y saber si el “retraso” que presentó era ocasionado por un embarazo, presuntamente confirmando su estado.

Además de mostrar su ecografía, la vedette reveló el sexo del bebé que espera junto a su esposo Markos D1: “It’s a boy”, escribió May para acompañar la imagen que rápidamente causó revuelo en la plataforma.

Te puede interesar:

Lyn May será mamá a los 68 años: “Tengo tres meses de embarazo”

De Lyn May a Salma Hayek: famosas que fueron madres después de los 40

Lyn May da a conocer la noticia de su embarazo

Fue hace solo unos días que con un breve, pero contundente mensaje, May publicó una serie de imágenes junto a su prometido, señalando que ambos se encuentran muy felices por la llegada de su bebé.

“Estoy muy contenta de anunciarles que tengo tres meses de embarazo y Marcos D1 está muy contento que será papá”, escribió para acompañar el carrusel de fotos.

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que miles de usuarios de la plataforma compartieran su incredulidad ante la noticia.

“Ay no MMS, llamando la atención por qué ya nadie la pela, en fin”; “Que le pasa a lupita no sé”; Ya siéntese señora” y “¿Embarazada a los 68 años?, no me la creoooo”, son algunas de las respuestas que recibió.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen