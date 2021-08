La vedette Lyn May ha dejado con la boca abierta a más de uno luego de dar a conocer que se convertirá en madre a los 68 años. ¿Qué dijeron los internautas? ¡Sigue leyendo para enterarte!

A través de su cuenta de Instagram, la participante de “Quiero Cantar” en el programa Venga la Alegría reveló que se convertirá en madre junto a su prometido, Markos D1.

Con un breve, pero contundente mensaje, May publicó una serie de imágenes junto a su prometido, señalando que ambos se encuentran muy felices por la llegada de su bebé.

“Estoy muy contenta de anunciarles que tengo tres meses de embarazo y Marcos D1 está muy contento que será papá”, escribió para acompañar el carrusel de fotos.

Así reaccionó el internet al embarazo de Lyn May

Como era de esperarse, no pasó mucho tiempo antes de que miles de usuarios de la plataforma compartieran su incredulidad ante la gran “revelación” de la vedette.

Su anuncio obtuvo una ola de comentarios que desestimaron el embarazo de May, asegurando que se trataría de una broma del “día de los inocentes”.

“Ay no MMS, llamando la atención por qué ya nadie la pela, en fin”; “Que le pasa a lupita no sé”; Ya siéntese señora” y “¿Embarazada a los 68 años?, no me la creoooo”, son algunas de las respuestas que recibió.

A pesar del revuelo que causó su anuncio, la vedette no ha dado más detales sobre su embarazo ni si este se trata de maternidad subrogada o cualquier método similar para lograr tener un bebé junto a su pareja, 30 años más joven que ella.

