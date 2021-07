Lyn May continúa dando de qué hablar al criticar a varias de las artistas más famosas del momento; en esta ocasión se trató de Danna Paola, a quien señaló por “no tener buen cuerpo” y copiar su baile.

En entrevista con el programa Chisme No Like, la vedette no tuvo piedad y criticó de pies a cabeza a la intérprete de “Mía”, incluyendo su talento para el canto.

“No tiene nada, ¡está plana! que se opere el busto por favor. Y creo que no canta muy bonito que digamos”, dijo la polémica vedette para las cámaras del programa de espectáculos.

De acuerdo a famosa de 68 años, su disgusto con Danna Paola surgió luego de darse cuenta que “le copió” un paso de baile que calificó como malo, y le recomendó que se preparara más en ese ámbito.

“Estoy muy molesta con esa niña porque oye, me está copiando el movimiento de mis caderas en su baile. ¿Por qué no se pone a estudiar? Que vaya a una academia a estudiar baile”, agregó.

Esta no es la primera vez que la vedette se vuelve noticia por sus polémicas declaraciones. Recordemos que a finales del mes de junio se lanzó contra Belinda por su “poco talento” para el canto.

Al ser cuestionada sobre la novia de Christian Nodal en una entrevista, Lyn May respondió visiblemente molesta: “A mí ni me pregunten sobre Belinda. No me gusta, está muy flaca”.

“Canta feo y me parece tan gris”, agregó la vedette sorprendiendo a más de uno con sus declaraciones.

