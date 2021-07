Lyn May se lanza contra Belinda y asegura que “canta feo”

Tras el muy comentado compromiso de Belinda y Christian Nodal, muchos famosos no dudaron en compartir su opinión sobre las futuras nupcias. Tal fue el caso de la vedette Lyn May, quien no se guardó nada y hasta despotricó en contra de la cantante española. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

En entrevista durante la alfombra negra del show “Sie7e”, la famosa no tuvo más que malos comentarios hacia la intérprete de “Luz sin gravedad”.

Al ser cuestionada sobre ella, Lyn May respondió visiblemente molesta: “A mí ni me pregunten sobre Belinda. No me gusta, está muy flaca”.

Además, no dudó en compartir su opinión sobre el talento de la prometida de Christian Nodal: “Canta feo y me parece tan gris”, agregó la vedette sorprendiendo a más de uno.

Como era de esperarse, los comentarios de la famosa causaron controversia entre los fanáticos “Nodeli”. Muchos de ellos asegurando que “le tiene envidia”.

“Mira quién habla, no se ha visto en un espejo”; “Flaca, en gusto se rompen géneros. Belinda tiene muy buena voz que su estilo no sea de su agrado es otra cosa”; “Dejen de molestar a Belinda, ella no dice nada de nadie”, son algunos de los comentarios que rondan en internet.

A pesar del revuelo que generó la polémica entrevista de Lyn may, ni Belinda ni Christian Nodal se han pronunciado al respecto o han respondido los señalamientos.

