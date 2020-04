Lyn May reveló que quería suicidarse, tras ver su rostro deforme. La actriz de 68 años de edad, es objeto de burlas por la apariencia de su cara.

Aunque su rostro luce muy irreconocible a como cuando era una jovencita, lo único que ha conservado la vedette mexicana es su micro cinturita.

Una de las vedettes mexicanas que alcanzó gran popularidad en los años 80 fue la acapulqueña Lyn May, debido a sus espectaculares bailes que todavía sigue realizando.

Además de tener un cuerpazo que ya muchas jóvenes de 20 quisieran tener, sin embargo no todo ha sido de color de rosa en la vida de la también actriz.

Ella se ha sincerado y reveló los problemas emocionales que ha tenido, luego de ver como su rostro se ha ido deformando, debido a los tratamientos que se sometió para no arrugarse y verse siempre joven.

Según Lyn May dijo que estuvo a punto de suicidarse, tras la fuerte depresión en la que se encontraba:

“Sigo arrepentida, hubo un momento en que me quise matar por cómo me veían. De tonta me dejaría inyectar nuevamente por una señora que solo quiere dinero. He ido con muchísimos médicos. La mayoría no me pudo ayudar”, confesó.