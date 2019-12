La vedette Lyn May así lucía antes de las cirugías que se hizo en el rostro para lucir siempre joven, con las cuales se deformó el rostro.

Sin duda diversas artistas se han sometido a diferentes tratamientos estéticos en la cara para conservar su belleza y evitar la salida de arrugas con las que se denote el paso de los años en el rostro.

Por lo que Lyn May ha sido una de estas artistas que se han realizado cirugías en el rostro, el cual así lucía antes de hacerse los tratamientos estéticos.

La vedette es considera la pionera en realizarse unos “arreglitos” en el rostro.

Ella debutó en 1974 en el cine siendo la protagonista de la película “Trivoli” cuando tenía 25 años de edad y una extensa experiencia como bailarina exótica.

A raíz de un divorcio fue cuando comenzó su carrera artística bailando ‘agogo’ en un cabaret de Acapulco, de donde es originaria.

Cuando un empresario la vio bailar sin ropa decidió dedicarse a realizar strpptease, trabajo que le permitió ganar mucho dinero.

“Sí, definitivamente sí (me he hecho rica). Yo no creí que llegara a ganase tanto dinero“, dijo en una entrevista para El Universal en 1974.

Debido a su grandes ingresos, Lyn May decidió invertirlos en sus múltiples cirugías plásticas y mejorar el cuerpo que tenía.

Con el paso de los años la vedette luce un rostro completamente diferente e irreconocible a cuando inició su carrera.

Lyn May y sus polémicas

Se ha encargado de protagonizar grandes escándalos por lo mismo de sus cirugías.

Aunque también su mini cintura que todavía tiene a sus 67 años de edad, sigue siendo elogiada por el público.

También hace unos días la vedette reveló que su boda con Markos D1 fue falsa, todo se trato para hacerse publicidad.

