Luz Elena González revela lo duro que es la discapacidad de su hijo. El pequeño Santiago padece de sus facultades cognitivas.

La actriz se encuentra casada con Bernardo Martínez desde el 2009 y tiene dos hijos.

Aunque muy pocas veces Luz Elena González habla de su vida privada, sobre todo de sus hijos.

Sin embargo compartió a las cámaras de ‘Ventanenado’ los duros momentos que ha vivido con su hijo Santiago, quien tiene una discapacidad cognitiva.

“Fue para mí una pérdida, es el dolor más grande que he sentido en mi vida. Fue la pérdida de mis ilusiones, de mi tranquilidad, incluso de mi felicidad”, confesó.

Además, la actriz reveló que tuvo depresión al enfrentar que su segundo hijo no podría valerse por sí mismo:

“Hay agresiones que he tenido que vivir de la gente, tanto verbales como físicos, porque no tienen tolerancia a un niño como él que no para las 24 horas del día. Tuve que asistir a terapia”, informó.