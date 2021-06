Luz Elena González reacciona a la publicación de “sus fotos” en un sitio para adultos

La actriz Luz Elena González acaparó los titulares luego de que se difundiera una fotografía suya en sitios de contenido explícitamente sexual. Ante esto, la conductora salió a dar la cara y aclarar la situación que la ha hecho blanco de miles de críticas.

Durante su aparición en el programa “Venga la Alegría”, Luz Elena González aseguró que si bien su imagen ronda en sitios para adultos, ella nunca ha realizado trabajos de ese tipo.

Además, la actriz indicó que no le molesta, incluso le “da mucha risa” cuando hacen mención de ese tema.

“Me da mucha risa, esa no soy yo, entonces cuando me ha tocado ver, digo ‘¿qué haces?’, si la gente hace todas esas ediciones, ¡ay no!”, expresó a las cámaras del programa.

Para sustentar sus declaraciones, Luz Elena utilizó como referencia su figura, señalando que la persona que se muestra en dichos videos no se parece en nada al suyo.

En cuanto se le cuestionó si tomará cartas en el asunto y hará lo posible porque se le deje de relacionar con ese tipo de contenido, González declaró que “el que se enoja pierde”.

“Los puedes reportar y los quitan un ratito y luego sale otro y pone otra cosa y pues nada más hay que estarlos reportando y estar checando, ellos son los que… con todo respeto, digo se hacen sus chaq%&$ mentales y hacen sus recortes y sus ediciones y el problema es de ellos, no mío, y no soy yo, al final no soy yo“, concluyó Luz Elena González.

