La actriz Laura Zapata decidió romper el silencio y puso fin a los rumores que sugieren que Thalía es quien la apoya económicamente. ¿Se enojó? Aquí te contamos lo que dijo.

A solo unos días de que la abuelita de Laura Zapata, Doña Eva mange, estuviera hospitalizada por una baja de sodio, la actriz vuelve a estar en el ojo del huracán.

En entrevista con el programa matutino “Hoy”, la villana de las telenovelas detalló que jamás a necesitado la ayuda de nadie e incluso bromeó al respecto.

“Ya quisiera que alguien me mantuviera, pero no, ni cuando estuve casada me mantuvieron. Afortunadamente soy una mujer que ha trabajado toda la vida”, indicó.

Asimismo, la novela de “La Gata” indicó que desde sus inicios se ha encargado de ser económicamente estable para no depender de nadie.

“Soy una persona muy precavida, desde que soy maestra de educación física lo primero que hice con el primer cheque fue comprarme un sobrecito que tenía varios compartimentos que me ayudaban a ahorrar”, dijo Laura Zapata.

Te puede interesar:

Continúa el calvario para Eva Mange: Hospitalizan de emergencia a la abuelita de Laura Zapata

“Me ha ido bastante bien porque he trabajado mucho, porque he tenido mucho éxito siempre“, agregó.

En cuanto se le cuestionó sobre cuándo volverá a los foros de televisión, la actriz indicó que se encuentra enfocada en la salud de abuelita y prefiere esperar a que se esté estable.

“Ahora me necesita ella y yo encantada de la vida. Con toda esta pandemia es muy difícil estar en algún foro, pero tampoco he sido llamada. Creo que es porque me ven y dicen ‘está muy comprometida en este momento sacando sus asuntos personales'”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.