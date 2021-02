Lupita Jones sobre su posible candidatura: “No tengo las mañas”

La ex reina de belleza Lupita Jones, decidió hablar sobre su posible candidatura a la gubernatura de Baja California bajo la alianza “Va por Baja California” –coalición de PAN, PRI, PRD.

Por medio de un video, la actual directora del certamen “Mexicana Universal”, reveló que aún se encuentra analizando la posibilidad. Pero aseguró que a diferencia de otros políticos, “no tiene malas mañas”.

En un intento de tomar una decisión correcta y no precipitada, Jones sigue reflexionando sobre la idea de ingresar a la política.

“No es ningún secreto que diversos grupos de la sociedad y partidos me están invitando para contender a la gubernatura de Baja California, ésta no es una decisión que se deba tomar de manera improvisada, por eso me he puesto a reflexionar profundamente”, comenzó.

En cuanto a las acusaciones de su inexperiencia en la política, Lupita Jones aseguró que su falta de “malas mañas” la ayudarán a buscar el bien del pueblo.

“Es cierto que no tengo experiencia de gobierno, pero también no tengo las mañas de los que han tenido un cargo público y eso también es bueno porque podemos innovar, proponer, porque claramente las cosas no están funcionando”, señaló.

Lupita Jones busca ser parte del cambio

En caso de decidir postularse, la ex reina de belleza aseguró que al no ser militante de algún partido político podrá estar más cerca de la gente.

“Baja California se merece un gobierno a la altura de su gente, su historia, cultura, industria, de sus mujeres y hombres, Baja California necesita un gobierno de unidad, que nos ayude a levantarnos de la pandemia y que nos permita llevar a nuestro Estado a la vanguardia de México”.

Lupita Jones finalizó asegurando que como todo en la vida, la experiencia y rodearse de la gente correcta, la ayudará a ser una mejor candidata y servidora pública.

“Tengo la experiencia de hacer equipo, de buscar siempre los mejores para acompañarme en los procesos que he emprendido y arrancar, siempre en búsqueda de la excelencia, tengo la experiencia de buscar y trabajar siempre por la excelencia y rodearme de las mejores personas”, concluyó.

